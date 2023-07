Eindelijk een eigen plekje voor Oirschotse jongeren met een beperking

Leemans over de klik op het middenveld bij NAC: ‘Goede voetbal­lers zoeken goede voetbal­lers’

De contouren voor het nieuwe middenveld van NAC waren zaterdag in Made al aardig zichtbaar. Ook duidelijk is dat nieuwkomer Clint Leemans zich senang voelt in één linie met loper Matthew Garbett en technicus Dominik Janosek.