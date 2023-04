Elke zaterdag zwarte klauwen om de Amerikaanse ‘Ward LaFrance’ op tijd klaar te hebben voor D-day 2024

Boekels­edijk wordt fiets­straat: veilige route van Volkel richting centrum Uden

UDEN/VOLKEL - In één ruk via een veilige fietsroute vanuit Volkel via Uden-Zuid richting het centrum van Uden rijden. Dat kan binnenkort want ook de Boekelsedijk aan de Volkelse kant wordt omgebouwd tot fietsstraat. Dat betekent dat er wel auto's mogen rijden maar die zijn er ‘te gast’.