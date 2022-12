Enorme ravage en een gewonde na explosie in woning in Roosendaal

Vrouw overleden bij steekpar­tij in woning in Asten, zoon (24) opgepakt

ASTEN - Bij een steekpartij in een woning aan de Klaproosstraat in Asten vrijdagnacht, is een vrouw overleden. Dat meldt de politie. Een uitwonende zoon (24) uit Deurne is in het huis aangehouden.

10 december