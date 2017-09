'Er zitten nog meer fouten in ontwerp ingestorte parkeergarage'

EINDHOVEN - Er schortte volgens onderzoekers nog meer aan de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Zo was onvoldoende rekening gehouden met de snelheid van bussen die in de terminal onder de parkeergarage zouden rijden.

De parkeergarage bij Eindhoven Airport stortte in mei deels in door een bouwfout, maar er blijkt nog veel meer mis met het ontwerp. Adviesbureau Hageman, ingehuurd door aannemer BAM, heeft naast de zwakke vloeren meer onvolkomenheden geconstateerd. Zo blijken de betonnen kolommen waarop de vloeren rusten mogelijk te zwak als er een stadsbus tegenaan zou botsen die 30 kilometer per uur rijdt of meer. De constructeur van de garage – Archimedes Bouwadvies uit Eindhoven – is in zijn berekeningen uitgegaan van slechts 15 kilometer per uur.

De ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport.

Dat is te weinig, oordeelt Simon Wijte van Adviesbureau Hageman, tevens hoogleraar bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De begane grond van het gebouw zou plek bieden aan een busterminal, taxi's en een vestiging van McDonald's. ,,Een buschauffeur met haast rijdt daar misschien wel 30 of 40 kilometer per uur’’, aldus de onderzoeker.

Rapport

Uit het maandag gepresenteerde rapport blijkt dat stabiliteit van het pand opnieuw moet worden berekend. Op de gebruikte steunpilaren is de druk mogelijk te groot. Naast de zwakke vloeren zijn door de onderzoekers door de onderzoekers in totaal negen onvolkomenheden geconstateerd.

Rob van Gestel van Archimedes staat er niet van te kijken dat dergelijke zaken aan het licht komen als een ontwerp maandenlang door twee onderzoeksbureaus minutieus is bestudeerd. ,,Dan kom je altijd wel wat tegen. En áls er wordt verder gebouwd, worden deze aandachtspunten meegenomen.’’ Volgens Van Gestel is het risico met de bussen eenvoudig weg te nemen door bijvoorbeeld een vangrail rondom de dragende zuilen te plaatsen, of een stootrandje waardoor de snelheid wordt getemperd. Volgens Wijte is van dergelijke maatregelen in de ontwerpen niets terug te vinden. ,,Het plaatsen van stootranden kan een oplossing zijn’’, zei Wijte maandag al.

Aansprakelijk

Op de vraag of sprake is van een constructie- of ontwerpfout en wie aansprakelijk kan worden gesteld voor het instorten van het gebouw, gaat Van Gestel niet in. Voor de realisatie van het gebouw is anderhalf jaar geleden veertien miljoen euro uitgetrokken. De gevolgschade wordt naar verluidt tot dusver geschat op zo'n acht miljoen euro. Als de parkeergarage inderdaad moet worden afgebroken, en daar ziet het wel naar uit, betekent dat een strop van circa 22 miljoen euro. Maar het zal nog maanden, zo niet jaren duren voordat duidelijk wie daarvoor zal moeten opdraaien.