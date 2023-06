Ereburger en politiek boegbeeld van Geertruidenberg Joop Heesters overleden. ‘We verliezen man met charisma’

Pim uit Breda verloor speciale trompet in de trein: ‘Ik speelde ermee op mijn tantes begrafenis’

BREDA/EINDHOVEN - Met zijn speciale trompet speelde Pim Ottenhoff op de begrafenis van zijn tante, die overleed aan de gevolgen van ALS. Met het instrument zou hij straks zelfs optreden tijdens een Golden Earring Tribute in Ahoy. Maar Pim liet zijn trompet liggen in de trein. Nu is hij hem kwijt.