Erepenning voor Steenbergs muzikaal boegbeeld Walter Siol

Theater­groep Trots54 wil kloof tussen jongeren en kunst verkleinen: ‘Laat je zelfver­trou­wen groeien’

UDEN - Rap, percussie, zang. Jeugd kon gisteren laagdrempelig kennismaken met kunst en cultuur in de Udense Pul. ,,Want we willen de kloof tussen jongeren en kunst verkleinen.”