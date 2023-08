Ernstig ongeluk op de A58 bij Moergestel: traumahelikopter verleent hulp en lange file

Steven Kruijswijk traint weer na zware blessure: ‘Werk heel intensief aan mijn herstel’

Steven Kruijswijk (36) is weer volledig in training. De Nuenenaar brak in juli tijdens een etappe in het Critérium du Dauphiné zijn bekken en sleutelbeen en miste daardoor ook de Tour de France, die door zijn Deense ploegmaat Jonas Vingegaard voor de tweede keer werd gewonnen.