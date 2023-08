Ernstig ongeluk op de A58 bij Moergestel, weg weer vrij

VAN DE LEZER LEZERSBRIE­VEN: De afstand tot elkaar wordt alleen maar groter I We staan veel te slap in oorlog Oekraine

Na het lezen van het artikel over ‘voice klonen’ en andere vormen van digitale oplichting, moet me toch wel iets van het hart. Banken, overheidsinstellingen en andere grote partijen, maken ons meer en meer duidelijk dat we mee moeten gaan met de huidige digitale ontwikkelingen en sluiten steeds meer publiekelijk toegankelijke ‘fysieke’ kantoren en winkels.