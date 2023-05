Erp-spits Emiel van der Sanden krijgt publiekswissel in zijn laatste duel: ‘Ik heb een geweldige carrière gehad’

Update + video Brand in bos bij Vlijmen, 18-jarige vrouw aangehou­den voor weggooien kapotte aansteker

VLIJMEN - De politie heeft een 18-jarige vrouw aangehouden omdat ze maandagmiddag een kapotte aansteker weggooide in een bos bij Vlijmen. Daarmee stichtte ze mogelijk onbedoeld brand in de natuur aan de Heidijk. Het vuur verspreidde zich door de droogte snel via bladerhopen op de grond.