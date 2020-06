Erps bedrijf plaatst Lego-versie van André Hazes midden op de Dam: ‘Tram stopte voor foto’s’

Frankey kreeg de opdracht op zijn beurt van de ondernemersvereniging Dam. ,,Op de Dam is het in tijden niet zo rustig geweest als in de afgelopen maanden’’, zegt de ontwerper zelf over het tijdelijke kunstwerk.



,,Veel Amsterdammers gingen erheen om in alle stilte de Dam te aanschouwen in al zijn schoonheid. Bijna leeg op een paar duiven na. Daarom leek het mij een goed moment voor een iconisch Amsterdams standbeeld. Eentje die niet vertrekt na vier uur werken, zoals de levende standbeelden die er staan, maar rustig op z’n legosteen blijft zitten en de stad aanschouwt.’’



En Van Zoggel? Die buigt zich alweer over het volgende project. ,,Over een maandje of zes komen we met iets heel groots. Dat gaat wereldnieuws worden, let maar op!”