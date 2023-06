Erpse varkenshouder hoeft extra rekening voor opruimen asbest na brand niet te betalen

Bernhoven en Catharina Ziekenhuis bekrachti­gen intensieve­re samenwer­king

UDEN/OSS - De intentie tot intensievere samenwerking was er al, deze week werd de officiële handtekening gezet door bestuurders van ziekenhuis Bernhoven in Uden en het Catharina Ziekenhuis uit Eindhoven. Met name bedoeld om de zorg te optimaliseren en toegankelijk te houden voor inwoners in deze regio.