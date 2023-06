Etten-Leurenaren vinden vooral de integratie van de 150 tot 250 asielzoekers in hun dorp van belang

Oud-wethouder Reina de Bruijn geridderd bij afscheid Eerste Kamer

DEN HAAG/OSS - Bij haar afscheid van de Eerste Kamer is dinsdagmiddag Reina de Bruijn-Wezeman benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Osse oud-wethouder was sinds 2017 senator voor de VVD.