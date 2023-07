Even voelt Maarheeze nèt zo groot als Parijs, dankzij supersprinter Jordi Meeus

Haar drie zonen slapen samen op zeven vierkante meter, maar voor Anika is dit huis een lot uit de loterij

DEN BOSCH – Overal waar flexwoningen komen, klinkt er protest. En hoewel ze zelf maar wat blij is met haar piepkleine, tijdelijke huisje in Den Bosch, begrijpt Anika van de Lagemaat dat heel goed. Waarom is er zoveel weerstand tegen wat volgens demissionair minister Hugo de Jonge dé oplossing is voor de woningnood?