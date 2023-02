Evy van Meijl voorleeskampioen van Cranendonck

De Cranendonckse ronde werd dit jaar gehouden in gemeenschapscentrum De Smeltkroes in Maarheeze. In totaal streden acht schoolkampioenen voor een plekje in de halve provinciale finale van de nationale voorleeswedstrijd. Deze provinciale ronde is op zaterdag 11 maart 2023 in cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle.