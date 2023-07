Ex-zorghotel Merlinde Breda wordt tijdelijk onderkomen voor bewoners woonzorgcentra Thebe

Eerste steen voor ouderenwo­nin­gen Hof van Berchem in Heesch

HEESCH - De bouw van vijf patiowoningen en acht levensloopbestendige woningen in de Hof van Berchem in Heesch is in volle gang. Wethouder Edwin Daandels van Bernheze legde donderdagmiddag officieel de eerste steen voor het project.