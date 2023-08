Extra steun voor peuters met een achterstand, Oosterhout trekt de portemonnee

Gerdi Verbeet spreekt in Vught tijdens herdenking slachtof­fers kamp Sachsenhau­sen

VUGHT - De jaarlijkse herdenking in Vught van de Nederlanders die omkwamen in concentratiekamp Sachsenhausen heeft op 8 september Gerdi Verbeet als belangrijkste spreker. Verbeet is oud-voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Nog bekender is ze als voorzitter van de Tweede Kamer.