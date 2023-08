Fabian is huisarts voor arbeidsmigranten: ‘Harde werkers, maar soms ook heel kwetsbaar’

Zaterdag­club PCP ziet ‘leuke’ competitie en mag op avontuur in de beker: ‘Mooi toch, zo'n affiche tegen PSV’

De Bredase stadsderby's tussen PCP en bijvoorbeeld WDS’19 of TVC Breda, gaan we op zondagmiddag niet meer meemaken. De groeiende club uit de wijk Lage Kant stapt over naar het zaterdagvoetbal, maar blijft voor prestatie gaan. ,,Ook een potje tegen The Gunners of UVV’40 is leuk.”