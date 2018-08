Familie van gevonden peuter bekend, kindje mag niet terug

update Automobi­list rijdt terras op in Veldhoven, vijf gewonden

10 augustus VELDHOVEN - Een automobilist is vrijdagmiddag het terras van D'n Burgemister opgereden aan het Meiveld in Veldhoven. Vijf mensen zijn lichtgewond geraakt. Volgens de politie lijkt er geen opzet in het spel. De automobilist is aangehouden, zijn rijbewijs is ingenomen.