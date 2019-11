Familie vindt vermiste man na uren in sloot bij Someren

De familie verwachtte de man rond 02.00 uur thuis. Toen hij niet kwam opdagen, zijn familieleden zelf op zoek gegaan.



Daarbij hebben ze ook in de sloten langs de weg gezocht, wat uiteindelijk het geluk van de man bleek. Het lukte de familie niet zelf om het slachtoffer uit het water te halen. Daarvoor werden de hulpdiensten gebeld.



De politie heeft geholpen bij het uit het water halen van de man. Hij was onderkoeld en is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend.