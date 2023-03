Farmers Defence Force wil dat er opgetreden wordt tegen supermarktreus Jumbo

Clubs kregen energietoe­slag, soms meer dan 50.000 euro, soms een paar honderd euro

Gemeenschapshuizen en sportverenigingen in de gemeente Land van Cuijk kregen vorig jaar ruim 8 ton uitgekeerd als tegemoetkoming in de energiekosten. In totaal was hiervoor 2 miljoen euro gereserveerd, maar dat bedrag hoefde volgens de gemeente niet opgemaakt te worden.