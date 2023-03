FC Den Bosch krabbelt uit heel diep dal met winst op FC Dordrecht

Metersdiep was de put waarin FC Den Bosch twee weken terug in Zwolle was beland. Een recordnederlaag van 13-0 die nog altijd nadreunt, drie dagen later het ontslag van trainer Jack de Gier en weer vier dagen daarna een 4-0-verlies bij VVV-Venlo. En dat allemaal met een selectie die zwaar geteisterd werd door een reeks blessures.

William van Overbeek moest het aangeslagen gezelschap deze week zien op te peppen in aanloop naar het thuisduel met FC Dordrecht. De interim-coach werd daarbij geholpen door een ziekenboeg die voorzichtig leegdruppelde.

Keeperstrainer op de bank

Zo keerde aanvoerder en doelman Wouter van der Steen terug in het elftal. Konrad Sikking, zijn onfortuinlijke vervanger van de afgelopen twee weken, was er vrijdag helemaal niet bij. In plaats daarvan zaten keeperstrainer John Vos (36) en jeugdkeeper Lars Vrolijks (18) als mogelijke reservedoelmannen op de bank.

Het bleek niet nodig, de weer herstelde Van der Steen maakte de volledige negentig minuten vol. Daarnaast had FC Den Bosch vrijdag ook weer de beschikking over Tomas Kalinauskas. Tegenvaller was wel dat op het laatste moment bleek dat Anass Ahannach toch nog niet kon spelen.

Hammouti in de spits

In zijn plaats stond opnieuw Ryan Leijten in de basis. Als schaduwspits, want Van Overbeek verraste door Faris Hammouti in de punt van de aanval te zetten. Daar ontbreekt immers nog steeds de geblesseerde Joey Konings (hamstring) en ook Nikolaj Möller kan nog geen hele wedstrijd spelen.

Gesteund door de eigen aanhang trok FC Den Bosch tegen de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie de wedstrijd vanaf het begin naar zich toe. Het duurde tot de 31ste minuut voor de score geopend werd. Kalinauskas gaf de bal vanaf de achterlijn voor en Dordt-speler Elso Brito kopte, met Hammouti in zijn nek, in eigen doel.

Volledig scherm Faris Hammouti stond vrijdag in de spits. © Pro Shots / Remko Kool

Vijf minuten voor rust werd het 2-0 toen Danny Verbeek vanaf de achterlijn Hammouti bediende. De gelegenheidsspits schoot nu zelf raak. Een tegentreffer van Tidjany Touré, tien minuten na rust, bracht FC Den Bosch deze keer niet van de wijs. Nog geen vijf minuten later had Verbeek de 3-1 er al in liggen.

FC Den Bosch kreeg daarna met enkele uitstekende passes van uitblinker Verbeek nog enkele dotten van kansen om de score verder op te voeren, maar die waren niet aan Hammouti en Leijten besteed. ,,Ik denk dat ik vandaag wel vier of vijf assists achter mijn naam had moeten hebben, maar het is er maar eentje”, constateerde Verbeek na afloop.

Quote Ik had hier wel een hattrick kunnen en eigenlijk ook moeten maken Faris Hammouti (26)_, Gelegenheidsspits FC Den Bosch

Vanzelfsprekend was de blijdschap over de overwinning groter dan de teleurstelling over de reeks gemiste kansen na de 3-1. ,,Winnen was het belangrijkste", zei Hammouti. De speler had zelf al eerder aangegeven dat hij met het ontbreken van Konings eventueel in de spits kon spelen. ,,Dat heb ik bij Almere City eerder ook gedaan. Deze week kwam de vraag of ik het wilde en dan speel ik waar de trainer me hebben wil.”

Met een doelpunt en een assist keek hij tevreden terug. ,,Al had ik hier wel een hattrick kunnen en eigenlijk ook moeten maken. Maar de drie punten zijn binnen. Daar ging het om.”

Volledig scherm Danny Verbeek in actie tegen FC Dordrecht. © Pro Shots / Remko Kool

De winnende trainer Van Overbeek sloot zich daarbij aan. ,,Ik ben nooit zo van het moeten, maar vandaag moest het echt. En dan ben ik heel tevreden over de manier waarop we hier winnen, als je ziet waar we vandaan komen. Vooral de manier waarop de ploeg reageerde toen Dordrecht tegen scoorde, deed me goed. Meteen na de 2-1 werd het 3-1. We kunnen het ons alleen verwijten dat het daarna geen 5-1 of 6-1 geworden is.”

Ook bij Verbeek overheerste de opluchting over de manier waarop FC Den Bosch nu voorzichtig uit de poel van ellende klimt. Toch stond de uitblinker er vrijdag nog steeds met gemengde gevoelens bij. ,,De nasmaak van de afgelopen twee weken is nu natuurlijk niet in een keer weg. Maar dit is een eerste stap. Hier moeten we nu mee verder.”

FC Den Bosch - FC Dordrecht 3-1 (2-0). 31. Brito (eigen doel) 1-0, 40. Hammouti 2-0, 55. Touré 2-1, 59. Verbeek 3-1.

Scheidsrechter: Oostrom

Gele kaarten: Hammouti (FC Den Bosch), El Azzouzi, Schippers en Van Huizen (allen FC Dordrecht).

Toeschouwers: 4713

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Mulders, Van den Bogert, Bowat, Gyamfi; Van der Heijden, Leijten, Zelalem; Verbeek, Hammouti, Kalinauskas (83. Van Bakel).