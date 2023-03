FC Den Bosch maakt zich onsterfelijk belachelijk op historische rampavond in Zwolle: 13-0 nederlaag

Ongekend, want met die cijfers schreven PEC Zwolle en FC Den Bosch historie. Nooit eerder eindigde een wedstrijd in het Nederlandse betaald voetbal in 13-0. Wel won Ajax tweeënhalf jaar geleden met 0-13 bij VVV-Venlo.

Natuurlijk. FC Den Bosch was vrijdagavond verzwakt. Serieus verzwakt met het ontbreken van een handvol basisspelers. Maar dit? De manier waarop de ploeg van Jack de Gier zich te kijk liet zetten in Zwolle was hemeltergend: 2-0 achter na vier minuten, 4-0 na veertien minuten en 7-0 na een goed halfuur.

PEC Zwolle had al twee keer gescoord voordat FC Den Bosch überhaupt een keer over de middellijn was geweest en in het eerste halfuur leek ieder afstandsschot van de thuisclub erin te vliegen. Konrad Sikking beleefde in het Bossche doel een nachtmerrie.

De reservekeeper stond erin omdat eerste doelman en aanvoerder Wouter van der Steen afgelopen zondag geblesseerd geraakt was in het thuisduel met ADO Den Haag (0-0), de wedstrijd waarin ook spits en clubtopscorer Joey Konings uitviel.

Zij waren er vrijdag dus allebei niet bij in Zwolle, net als Rik Mulders (ziek), Anass Ahannach en Victor van den Bogert (beiden geblesseerd). De Gier stuurde zijn ploeg daardoor met een fantasie-opstelling het veld in, maar het gelegenheidsteam liet zich tegen de koploper van zijn allerslechtste kant zien.

Het cliché ‘makke schapen’ dekt niet eens de lading voor de manier waarop FC Den Bosch zich naar de slachtbank liet leiden. Het was bijna lachwekkend. En tegelijkertijd diep- en dieptriest.

Scheidsrechter Van der Laan hoefde geen enkele gele kaart te trekken en PEC, dat de laatste twee competitieduels verloren had, moet zich in een speeltuin voor profvoetballers gewaand hebben. Zelden was het kwaliteitsverschil tussen twee ploegen in het Nederlandse betaalde voetbal zo groot als vrijdagavond in Zwolle.

De aanhang van de thuisclub geloofde zijn ogen niet en leefde zich al snel uit in pesterige en treiterige liedjes richting het volle uitvak. Dat reageerde met spreekkoren en het gooien van voorwerpen, wat weer tot waarschuwingen van de stadionspeaker leidde.

Van enige tegenstand, van de wil om de koploper te breken was bij FC Den Bosch niets te merken. Zonder enig zichtbaar geloof liet de ploeg, die op vreemde bodem sowieso niet meer lijkt te kunnen winnen, zich naar zijn zesde opeenvolgende uitnederlaag leiden.

Met cijfers die de geschiedenisboeken in kunnen. Vergeten zijn het 9-0-verlies bij Ajax in 1972 en de 9-0-nederlaag (toen nog als BVV) bij MVV in 1957. De 13-0 bij PEC Zwolle is een nieuw record. Veel groter dan de grootste Bossche overwinning ooit (10-1 tegen Helmond Sport in 1979). En een evenaring dus van de grootste nederlaag ooit in het Nederlandse betaalde voetbal.

PEC Zwolle - FC Den Bosch 13-0 (7-0). 2. Vellios 1-0, 4. Vellios 2-0, 12. Vellios 3-0, 14.Medunjanin 4-0, 20. Taha 5-0, 27. Vellios 6-0, 31. Van den Belt 7-0, 46. Thy 8-0, 59. Beelen 9-0, 62. Thy 10-0, 74. Thy 11-0, 89. Van den Belt 12-0, 90. Van den Berg 13-0.

Scheidsrechter: Van der Laan

Gele kaarten: geen.

Toeschouwers: 13.814.

Opstelling FC Den Bosch: Sikking; Van Hedel (67. Barglan), Gyamfi, Bowat, De Groot (67. Ryan); Hammouti, Zelalem, Van der Heijden; Verbeek, Van Bakel (46. Leijten), Kalinauskas.