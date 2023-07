Fietser (72) overleden bij ongeluk in Bergen op Zoom: automobilist (86) drukt per ongeluk op gaspedaal

Omleiding vrachtwa­gens door Beek en Donkse Kapel­straat waar zwaar verkeer niet is toegestaan: ‘Vertrouwen kwijt’

BEEK EN DONK - Het is de bekende druppel die de emmer doet overlopen, waarom de bewoners van de Kapelstraat in Beek en Donk zich roeren. Zwaar verkeer is er verboden. Maar maandag reden bussen en vrachtwagens er toch dwars doorheen. De reden: een omleiding.