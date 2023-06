Fietser belandt op voorruit van busje in Oosterhout en raakt ernstig gewond

Wielrenner raakt gewond na botsing tegen auto: man overge­bracht naar ziekenhuis

Een wielrenner is zaterdagmiddag op de kruising Goeijstraat met de Hogeweg in Maashees gewond geraakt nadat deze in volle vaart tegen een auto is gereden. Het slachtoffer, een man, is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.