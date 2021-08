Fietser op blote voeten door de brandnetels om automobilist uit water te redden

Het is nog onbekend hoe de man met zijn auto van de weg is geraakt. De fietser die het zag gebeuren is op blote voeten door de brandnetels naar beneden gerend om de bestuurder bij te staan.



Uiteindelijk hebben de hulpdiensten het overgenomen en de man naar boven gehaald. Daar is hij in een ambulance gelegd en voor controle naar het ziekenhuis vervoerd.



Het bergen van de auto lijkt een flinke klus te worden. De auto bevindt zich ongeveer 100 meter van de weg in moeilijk begaanbaar gebied in een waterplas.