Fietsgepruts op het Stadserf, een eeuwigdurende ergernis

Langer houdbare aardbeien en frambozen­strui­ken zonder doornen: Rijk Zwaan gaat nieuwe soorten ontwikke­len in Dinteloord

DINTELOORD - Een paar duizend frambozenplanten staan in rijen naast elkaar. Ze zien er allemaal bijna hetzelfde uit, maar zijn toch nét anders. Zou uit een van die planten straks een nieuw ras komen? Over tussen de zes en zestien jaar weten we of het teler Rijk Zwaan gelukt is.