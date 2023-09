Fietsster overleden na ongeval met vrachtwagen in Sprang-Capelle

Activia actief in België: ‘We hebben nog een lange weg te gaan’

De volleybalsters van Activia hebben dit weekeinde in hun voorbereiding op hun eredivisiedebuut (over een maand) vier oefenduels gespeeld in België, met wisselend resultaat. De ploeg uit Sint Anthonis verloor zaterdag van Antwerpen (2-1) en Noorderkempen (2-1), twee teams uit de Liga A.