Fietsster zeer ernstig gewond achtergelaten na aanrijding, automobiliste (32) opgepakt

Al vrij snel daarna is een 32-jarige vrouw uit Bakel aangehouden, de vermoedelijke bestuurster.



Een automobilist die een stukje verderop reed, stopte wel en bekommerde zich over het slachtoffer. Hij schakelde ook de hulpdiensten in en gaf een signalement door aan de politie. Aan de hand daarvan werd in Bakel enige tijd later de vrouw aangehouden. Bij haar thuis stond ook haar auto, die beschadigd was.



Het slachtoffer raakte zeer ernstig gewond. Het gaat om een jonge vrouw. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. De jonge vrouw is daarna met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.



De politie deed op de Heikantseweg groot onderzoek. Bij de verdachte vrouw is bloed afgenomen, om te controleren of ze drugs of alcohol heeft gebruikt.