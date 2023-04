File door botsing op knooppunt Empel (A59) bij Den Bosch

Met video Veebedrijf in Oudemolen stilgelegd, House of Animals doet aangifte: ‘Dieren gruwelijk mishandeld’

House of Animals gaat aangifte doen tegen een veehandelaar in Oudemolen. Dat doet de dierenwelzijnsorganisatie nadat Ongehoord, een andere dierenbeschermingsclub, dinsdag ‘schokkende beelden’ publiceerde van koeien op meerdere zogeheten veeverzamelplaatsen in Nederland. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) had de West-Brabantse handelaar al onder toezicht geplaatst en heeft het bedrijf nu geschorst.