Files op A50 en A59 door ongeluk: veel vertraging rondom Oss

Brasserie 't Appeltje in Lage Zwaluwe stopt, maar er komt nieuwe horeca voor terug

LAGE ZWALUWE - Brasserie 't Appeltje in Lage Zwaluwe is zondag voor de laatste keer geopend. De familie Chen, die de zaak zes jaar geleden begon, heeft besloten een andere weg in te slaan. Er komt wel nieuwe horeca terug op de locatie, maar wie en wat is nog niet duidelijk.