Fillers als alternatief voor cosmetische operatie: ‘Goed dat sterren weer teruggaan naar het normale’

‘Birthday babe’ Jasper viert zijn verjaardag op Paaspop, samen met zijn vrienden

Op Paaspop kun je een samba-band met in Braziliaans carnavalskostuum uitgedoste dansers tegen het lijf lopen. Of een straattheatergroep in een metershoge rok. Maar ook buiten de organisatie om, lopen er bijzondere gezelschappen. De vriendengroep van Jasper van Boxtel bijvoorbeeld, die het festival aangrijpen om er zijn 21ste verjaardag te vieren.