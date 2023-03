Filmopnamen in Budel-Dorplein: ‘Brabant puilt nog uit van de onontdekte pareltjes’

FC Den Bosch laat stunt door de vingers glippen in Almelo: ‘Dag en nacht verschil met wedstrijd in Zwolle’

Natuurlijk overheerste de teleurstelling bij FC Den Bosch na het 3-2-verlies bij Heracles van zondagmiddag. Maar er was ook trots en tevredenheid dat de ploeg van interim-coach William van Overbeek het de kampioenskandidaat in Almelo zo lastig had gemaakt.