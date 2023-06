Financieel misbruik ouderen groeiend probleem: ‘Het begint vaak klein. En dan kan het graaien beginnen’

Feestje in Veghelse woning loopt uit de hand: man raakt ernstig gewond bij steekpar­tij, verdachte aangehou­den

VEGHEL - Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in een Veghelse woning waar een feestje gaande was. Het slachtoffer werd met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte bij de woning aan.