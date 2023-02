Fiscus wil 3 ton van exploitant illegale gokhal Oss: ‘Zo'n grote gevolgen voorzag ik niet’

De man ging woensdag daarom in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Hij beweerde dat hij in april 2017 met zijn vrienden in het café zat. De ondernemer vertelde hen dat het niet goed ging met zijn winkel. Een bezoeker hoorde zijn klachten en stelde zich aan de Ossenaar voor met de naam ‘Henk’. Hij bood de computers aan: ,,Zie het als een verjaardagscadeautje.” ‘Henk’ installeerde volgens de Ossenaar pas hierna de vijf computers met geldsleuf.