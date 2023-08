Flatbewoner Willem snapt er niks van: ‘Zonnepanelen da’s toch goed?’ Toch moet hij ze weghalen

indebuurt.nl Hier in Bergen op Zoom kun je binnenkort sporten terwijl er op je kinderen wordt gepast

Een baan, andere afspraken, de kinderen. Vooral die laatste reden kan ervoor zorgen dat sporten en tijd voor jezelf erbij in schiet. Dat moet volgens Esther Thissen anders. Daarom opent zij binnenkort sportschool Me Time in Bergen op Zoom. Mét gratis oppasservice voor de kinderen.