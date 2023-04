Flinke brand bij gebouw in Bergen op Zoom

Oekraïense vluchtelin­gen schrikken van grote brand: ‘Heel triest dat dit dan net hier gebeurt’

OVERLOON - Ze schrokken van de sirenes van de gealarmeerde hulpdiensten, de Oekraïense oorlogsvluchtelingen die sinds vorige zomer tijdelijk verblijven op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum in Overloon. Ze zijn natuurlijk wat gewend. Maar in de nacht van dinsdag op woensdag zat menigeen toch even rechtop in bed.