Flinke investering, maar ook flinke opbrengst: robot vervangt de boer met tractor en doet het nog beter ook

Hoe ontstaat spierziek­te ALS? Expert geeft uitleg: ‘Lijkt vaker voor te komen bij (top)sporters’

Het is vandaag Wereld ALS-dag. Zo’n 1500 Nederlanders leven op dit moment met deze spierziekte, die ervoor zorgt dat patiënten steeds verder verlamd raken. Hoe ontstaat ALS en wat zijn de symptomen? Jeroen Pasterkamp, neurowetenschapper bij het UMC Utrecht Hersencentrum, vertelt over deze aandoening. ,,ALS is op dit moment ongeneeslijk, maar er zijn de laatste jaren grote stappen gemaakt in de behandeling.’’