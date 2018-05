Flinke klap voor Laura en Pim: eerste kuur slaat niet aan, transplantatie in geding

TILBURG – Slecht nieuws voor Pim Trommelen, de 29-jarige Tilburger die deze week landelijk nieuws werd na een emotionele oproep van zijn vriendin . De leukemiepatiënt mag de komende zes weken het ziekenhuis niet verlaten. Volgens zijn vriendin Laura van der Weide is de eerste kuur niet aangeslagen en zitten er nog 'erg veel' leukemiecellen in het lichaam van Pim.

,,Heel heftig, omdat we zoveel hebben bereikt de laatste dagen.”

Pim heeft acute myeloïde leukemie (AML): een vorm van kanker die het bloed en het beenmerg aantast. Elk jaar steekt de ziekte bij bijna zeshonderd mensen in Nederland de kop op.

Mensen van alle leeftijden kunnen de ziekte krijgen. Na vijf jaar is gemiddeld de helft van de patiënten nog in leven. Het lastige bij deze vorm van leukemie is dat een eventuele donor een 100 procent match moet zijn met de patiënt.

Laura en Pim zijn al dagen op zoek naar een geschikte donor, maar daarvoor moet wel eerst de chemokuur effect hebben. Nu de eerste kuur niet is aangeslagen, richten Pim en Laura zich tot de tweede kuur.



,,We gaan ervoor dat deze wel aanslaat. Gebeurt dit niet, dan zal Pim zelf niet eens een transplantatie kunnen krijgen en zijn we afhankelijk van onderzoeken”, laat Laura weten op haar Facebook. ,,Een gekke, rare dag was het gisteren. Maar wat bijzonder dat er zoveel mensen meeleven na ons berichtje. Dank je wel!”

Dat er veel mensen met het Tilburgse stel meeleven, blijkt wel uit het aantal reacties op sociale media. In slechts twee dagen tijd werd het bericht van Laura ruim 41.000 keer gedeeld. Woensdagmiddag stond de teller op meer dan 56.000 keer. In haar oproep richtte de Tilburgse zich direct tot de lezer. ,,De kans dat je wordt opgeroepen is zeer klein, maar het kan wel een leven redden”, schreef ze.