Focus op hightech: Cd’s en dvd’s zijn nog springlevend bij Replifact uit Bladel

Voormalig klooster staat voor miljoenen te koop: ‘ideaal voor hotel of restaurant’

Op Funda word het omschreven als een statig herenhuis. Huize de Mazenod aan de Grotestraat 41 in hartje Cuijk staat sinds kort te koop voor 3,2 miljoen euro. ,,Het is ideaal om er een hotel in te huisvesten. Of een restaurant.”