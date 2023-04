Fotogalerij herinnert Oss voor altijd aan Bergoss oftewel ‘de Wattenjood’

Den Bosch ademt, swingt en kleurt oranje tijdens Koningsdag

DEN BOSCH - Vele duizenden bezoekers aan de Bossche Koningsdag gaven donderdag kleur aan een zonovergoten Oranjefeest in de binnenstad. Het thema ‘Swing with the king’ kreeg op tal van plekken couleur locale, van de Parade, tot aan de Markt, Kerkstraat, Burg. Loeffplein en Karrenstraat. Op die laatste plek bleef het met extra bewaking behapbaar en niet té druk.