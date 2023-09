Frank Erren gaat met zijn Osse schoenenzaak ‘dik tevreden’ op naar de honderd jaar

Wielerweek­end Calfven blij met iets groter ‘peloton’: ‘Maar nóg meer mag altijd’

CALFVEN - De coronagevolgen zijn nog altijd merkbaar, voelt de organisatie van het Wielerweekend in Calfven. Waren er voor de pandemie nog 150 aanmeldingen voor jeugdwedstrijden van de KNWU, vorig jaar bleven er slechts 50 over. Dit jaar is er een lichte stijging: 58.