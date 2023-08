Frank schreef boek over Leurse slager Govert (25), vermoordde hij in 1898 nou wel of niet Jaan (26)?

update | Met video Brandweer nog hele dag druk met nablussen winkelpand Boxmeer, verwarring over instor­tings­ge­vaar omliggende panden

De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een grote brand aan de Steenstraat in Boxmeer. Een leegstaand winkelpand stond daar sinds 20.30 uur in lichterlaaie en stortte gedeeltelijk in.