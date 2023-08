Frank vertegenwoordigt bewoners vesting Heusden: ‘Het is soms te druk, we willen geen Valkenburg worden’

Konings vindt na ‘verrassend’ vertrek bij FC Den Bosch onderdak bij FC Emmen

Joey Konings heeft een nieuwe club gevonden. De 25-jarige spits, die vorig seizoen nog clubtopscorer werd van FC Den Bosch, gaat aan de slag bij FC Emmen. Daar heeft hij een contract voor twee seizoenen ondertekend, nu zijn contract in De Vliert per direct is ontbonden.