Franse dramafilm in De Ruchte

De film gaat over Nour die woont in een volksbuurt in het zuiden van Frankrijk. Hij staat op het punt een zomer door te brengen vol plagerijen van zijn oudere broers, de zorg voor zijn zieke moeder en een taakstraf schilderwerk. Terwijl hij bezig is met schilderen in een schoolgebouw ontmoet hij Sarah, een operazangeres die daar een zomercursus geeft. Het blijkt een ontmoeting die hem helpt ontsnappen aan de oplopende spanningen thuis. Kaartjes à 8,50 euro.