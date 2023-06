Franse les met Pindorp, Lepelstraat en Stampersgat

Winkeldief geeft kopstoot aan medewerker drogiste­rij in Waalwijk

WAALWIJK - Een 41-jarige man uit Waalwijk is maandagmiddag aangehouden in zijn woonplaats na een winkeldiefstal en mishandeling. De politie meldt dat hij een kopstoot had gegeven aan een medewerker van een drogisterij.