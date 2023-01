Gallifortlei in Deurne vervangt kerstverlichting door sfeerverlichting voor Valentijn

Buurtbewoners en klanten keken deze ochtend even verbaasd op toen de kerstverlichting werd verwijderd. In plaats van sfeervolle sterren verlichten vanaf vandaag tientallen rode hartjes de Gallifortlei. “De kerstverlichting wordt ieder jaar goed ontvangen door zowel de inwoners en handelaars. Er zijn zelfs buurtbewoners die ons aanschrijven met de vraag of de verlichting niet permanent zou kunnen blijven hangen. En zo is het idee ontstaan om de sfeervolle lichtjes nog wat langer te houden”, legt Alain Hoeckx, voorzitter van de winkeliersvereniging in Deurne.