Garagesale, de Vestingloop en een taxatiemiddag in Roosendaal: dit is er te doen in de regio

Valse melder stuurt hulpdien­sten naar ‘noodgeval’, verbijster­de jongen opent deur: ‘Ik heb helemaal niet gebeld’

OSS - Een jongeman heeft zaterdag midden in de nacht de hulpdiensten vermoedelijk expres naar een verkeerd adres gestuurd in Oss. Hij vertelde dat een vastzittende zwaan in nood verkeerde en gaf daarbij een valse naam op. ,,Dit is echt not done”, reageert een woordvoerder van de Dierenambulance.