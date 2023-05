Gat in kloostermuur vangt alle blikken

‘Havenhart’ Drimmelen krijgt langzaam vorm, maar een echte supermarkt keert voorlopig niet terug

DRIMMELEN - Een echte supermarkt komt voorlopig niet terug in de jachthaven in Drimmelen. Wel komt er een mini-market, breidt Hotel Biesbosch gestaag uit en is de VVV prominent aanwezig. Het gewenste ‘bruisend havenhart’ begint zo langzaam vorm te krijgen.