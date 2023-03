Gea (49) komt de rechtszaal binnen alsof het de bakker is, ook al bedreigde ze haar buurvrouw met de dood

Derde klasse B DIA doet goede zaken in degradatie­strijd met punt: ‘Veel perspec­tief voor komende wedstrij­den’

Waar DIA vorige seizoenshelft amper punten pakte, lukt dat in de tweede een stuk beter. Zondag pakte de ploeg van Alkan Uzun wederom een punt. Een punt dat enorm belangrijk is in de strijd tegen degradatie.