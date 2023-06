Geblunder volgens raad met migrantenhotel, maar complex komt er toch: ‘Het is allemaal rommelwerk’

Koninklij­ke eer voor TBL-rec­tor Tom Brocks die stopt

OSS - Rector Tom Brocks van het Titus Brandsmalyceum is Oss is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding nu hij aan het einde van dit schooljaar met pensioen gaat. Brocks is al 44 jaar actief in het onderwijs.